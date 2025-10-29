Governo anuncia construção de complexo de petróleo e gás no Amapá

Por SELES NAFES

A Transpetro, a Petrobras e o Governo do Amapá anunciaram nesta terça-feira (29) um acordo para a construção de um complexo industrial voltado à exploração de petróleo e gás no estado. O projeto foi confirmado pelo governador Clécio Luís (SD) durante a conferência OTC Brasil 2025, realizada no Rio de Janeiro, que reuniu por dois dias as maiores empresas do setor energético mundial.

A Transpetro, subsidiária da Petrobras, será responsável pela parte de transporte e logística de petróleo, derivados, gás e biocombustíveis. A proposta é erguer uma base logística estratégica entre Macapá e Santana, município a cerca de 17 km da capital, que deve servir de suporte às operações de exploração na Margem Equatorial — região onde a Petrobras realiza seu primeiro poço de sondagem. No total, serão perfurados três durante os próximos cinco meses.

O governador destacou que o projeto inaugura uma nova fase econômica para o Amapá, ao combinar desenvolvimento e sustentabilidade.

“No Amapá, 100% da nossa energia é renovável. Mas o nosso povo clama por emprego, por oportunidade, e o petróleo será essa nova matriz que vai financiar o estado com royalties aplicados em infraestrutura, valorização dos servidores, novos negócios, preservação e segurança dos povos indígenas”, afirmou Clécio.

Durante a conferência, o estande do Amapá atraiu a atenção de grandes grupos internacionais interessados em conhecer as potencialidades do estado. O governo vê na iniciativa uma chance de consolidar o Amapá como novo polo logístico e energético da Amazônia, com impacto direto na geração de emprego e renda.