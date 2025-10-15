Governo anuncia medidas contra São Camilo após suspensão de atendimentos do SUS

Por SELES NAFES

O Governo do Amapá anunciou, nesta quarta-feira (15), que adotará medidas administrativas e judiciais contra o São Camilo, o maior hospital privado do estado, após a instituição suspender todos os atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A nova direção do hospital alegou “culpa exclusiva da Administração Pública” e afirmou que o Estado acumula dívidas de R$ 98,7 milhões referentes a serviços prestados ao longo de anos, sem mencionar o período exato. O hospital informou ainda que rescindiu unilateralmente os contratos com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e interrompeu atendimentos em áreas como cirurgia geral, cardiologia, nefrologia, obstetrícia e exames diagnósticos.

Em resposta, a Sesa afirmou que recebeu a notificação “com surpresa e indignação” e classificou a medida como uma atitude que “coloca em risco a vida dos pacientes do Amapá”. Segundo a secretaria, o governo vinha mantendo tratativas para resolver débitos antigos, que remontam a 2012, mas a nova direção do hospital teria se recusado a continuar as negociações e a parcelar a dívida.

“A atitude da nova direção do Hospital São Camilo ensejará medidas administrativas e jurídicas, visando a imediata regularização dos atendimentos”, informou a Sesa, em nota oficial.

O governo estadual reforçou que a população não ficará sem atendimento e que está adotando providências para garantir a continuidade dos serviços de saúde na rede própria e credenciada.