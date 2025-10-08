Governo põe fim à buraqueira e asfalta bairro Açaí ampliando acesso a BR-210

Por SELES NAFES

O governo do Amapá deu início à pavimentação de 13 ruas no bairro Açaí, na zona norte de Macapá. A obra, que começou ontem (7), faz parte do programa de infraestrutura urbana do Estado e representa um avanço importante para milhares de moradores que conviviam há anos com buraqueira, ruas de terra e dificuldades de acesso.

Ao todo, serão quase 5 quilômetros de asfalto novo, somando melhorias em drenagem e terraplanagem, com o objetivo de aumentar a mobilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores.

Um dos destaques do projeto é o alargamento da Rua Bacaba, principal via do bairro, que passa a ter mais espaço para o tráfego de veículos e melhor escoamento das águas pluviais.

Além disso, foi concluído 1 quilômetro adicional de pavimentação na marginal da BR-210, em frente ao bairro, ampliando o acesso e integrando o Açaí a outras áreas da zona norte.

As obras integram um conjunto de ações que o governo estadual vem executando em diversos municípios, voltadas ao desenvolvimento urbano e à valorização das comunidades locais.