Governo transfere pacientes renais do SUS para nova unidade após decisão do São Camilo

Unidade privada assumiu atendimentos de hemodiálise na última sexta-feira (17); Justiça suspendeu rescisão e apontou má-fé do hospital em decisão neste domingo (19)

Por SELES NAFES

Dezenas de pacientes renais crônicos que faziam hemodiálise pelo SUS no Hospital São Camilo, em Macapá, foram transferidos para outra unidade privada após o hospital romper unilateralmente o contrato com o Governo do Amapá, no último dia 14 de outubro. A medida emergencial foi executada no fim de semana pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), antes de a Justiça suspender a rescisão e determinar a retomada dos atendimentos.

A nova clínica, localizada na Avenida Procópio Rola, no Centro de Macapá, conseguiu receber dezenas de pacientes transferidos e evitar a interrupção dos tratamentos.

“Conseguimos em tempo recorde acomodar os nossos pacientes para que não tivessem a interrupção de seu tratamento”, informou a Secretaria de Saúde.

“Por determinação do governador Clécio, todos os pacientes foram transferidos e acolhidos. Estamos saindo daqui felizes com o atendimento que está sendo dado aos nossos pacientes”, declarou o secretário adjunto de Assistência Hospitalar, Rinaldo Martins. Os dois acompanharam a transferência.

Justiça suspende rescisão e aponta má-fé

Neste domingo (19), o juiz Paulo César do Vale Madeira, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Macapá, concedeu liminar suspendendo a rescisão unilateral feita pelo Hospital São Camilo. O magistrado considerou que o hospital agiu de má-fé ao romper o contrato poucos dias depois de firmar um acordo com o governo para o pagamento de dívidas no valor de R$ 47,7 milhões.

A decisão cita que o acordo foi proposto pelo próprio hospital e aceito pela Secretaria de Saúde e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com previsão de quitação de R$ 47,7 milhões em 15 parcelas até novembro de 2026. No entanto, onze dias após a formalização do acordo, o hospital publicou nota pública alegando um débito de quase R$ 100 milhões.

Na semana passada, o Portal SN revelou que uma auditoria do próprio SUS tinha detectado que o hospital recebeu, indevidamente, R$ 52 milhões.