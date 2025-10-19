Grande incêndio atinge loja de plásticos na área portuária de Santana

Ocorrência segue em andamento no município, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da tarde deste domingo (19), uma loja de plásticos localizada na área portuária de Santana. O Corpo de Bombeiros enfrenta dificuldades no combate às chamas devido à intensidade do fogo e à alta inflamabilidade dos materiais armazenados no local.

Mais de cinco viaturas foram mobilizadas, e havia risco de o fogo se espalhar para estabelecimentos vizinhos. Os bombeiros precisaram arrombar a parte dos fundos da loja para facilitar o acesso e conter as chamas. A escada Magirus também foi acionada para alcançar focos mais altos do incêndio.

A Defesa Civil atua em apoio à ocorrência e enviou um carro-pipa para reforçar o trabalho das equipes. Por segurança, foi necessário o desligamento da rede elétrica da área.

As equipes seguem atuando no local neste momento. Até agora, não há registro de vítimas. Uma equipe do portal Seles Nafes acompanha a situação e trará novas informações em breve.