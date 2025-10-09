Homem cumpria pena em casa, mas continuava a traficar, diz PM após morte em tiroteio

Tiroteio foi com a Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na noite desta quarta-feira (8), na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que cumpria pena em regime aberto domiciliar pelo crime de tráfico de drogas morreu baleado ao confrontar uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do Amapá, na noite desta quarta-feira (8), na zona norte de Macapá.

O confronto ocorreu na área de invasão Nova Colina, nas proximidades do bairro Sol Nascente. O suspeito foi identificado como Andrey Willian Silva de Souza, de 28 anos, conhecido como Orelha. Segundo a PM, ele foi denunciado enquanto os militares realizavam patrulhamento ostensivo na região.

De acordo com o relato dos policiais, um morador informou ter visto dois homens — um de camisa preta e outro sem camisa – armados e comercializando entorpecentes em frente a uma residência de madeira.

Ao chegarem ao local indicado, os militares visualizaram dois indivíduos com as mesmas características repassadas pelo denunciante. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos correram e entraram em uma área de mata. Durante a perseguição, um deles atirou contra a equipe e acabou sendo atingido no revide. O comparsa conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito. Com Orelha, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, utilizado no confronto. Na casa onde ele teria sido visto traficando, foram encontradas várias porções de maconha e crack dentro de uma bolsa preta.

Após a perícia, todo o material apreendido foi encaminhado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.