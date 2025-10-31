Homem é amarrado em cima de caminhão que transportava madeira

Caso foi registrado na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um flagrante registrado nesta semana na zona norte de Macapá tem chamado atenção nas redes sociais. Um vídeo gravado por um motorista mostra um pequeno caminhão trafegando pela Rua Tancredo Neves, no bairro São Lázaro, transportando madeiras na carroceria. O que mais surpreende é que, sobre a carga, aparece uma pessoa amarrada, em plena tarde ensolarada.

A gravação foi feita por um condutor que seguia logo atrás do veículo. Apesar de o caminhão passar por uma via movimentada e próxima a órgãos como o Detran, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cena transcorreu sem qualquer intervenção aparente.

Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa amarrada nem sobre as circunstâncias do transporte.

Especialistas em trânsito apontam que a situação pode configurar infração gravíssima, conforme o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe o transporte de pessoas em compartimento de carga de veículos.

A penalidade prevista é multa e retenção do veículo. Além disso, dependendo das circunstâncias, o caso pode ser enquadrado como maus-tratos ou constrangimento ilegal, previstos no Código Penal.

“Transportar alguém amarrado junto com uma carga é uma prática extremamente perigosa e desumana. Mesmo que a pessoa tenha consentido, o condutor assume o risco de causar um acidente grave”, explicou um agente de trânsito ouvido pela reportagem.

Até o momento, os órgãos de fiscalização ainda não se manifestaram sobre o caso.