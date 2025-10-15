Homem é baleado no peito por ciclistas e permanece de pé à espera de socorro

Crime ocorreu na noite de ontem (14), na Praça do Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá.

Mesmo atingido no peito por um disparo, um homem conseguiu permanecer de pé enquanto aguardava ajuda, na noite desta terça-feira (14), na Praça do Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá. A cena impressionou moradores que filmaram a vítima, ensanguentada e apoiada na parede de uma mercearia.

De acordo com informações de testemunhas, dois suspeitos – um de camisa vermelha e outro de azul – estavam em uma bicicleta quando passaram pelo local e efetuaram os disparos. Após o ataque, fugiram em direção à área de pontes do bairro.

Antes da chegada dos socorristas acionados por populares, amigos e familiares da vítima conseguiram levá-la por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Novo Horizonte. A identidade do homem foi confirmada como Mirlon Ferreira de Oliveira, de 25 anos. Segundo levantamento feito pela Polícia Militar do Amapá, ele possui passagem criminal por posse de entorpecente – delito considerado de menor potencial pela justiça.

A equipe do 2º Batalhão da PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) e realizou buscas na região, mas os atiradores não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil do Amapá.