Homem é baleado no peito por ciclistas e permanece de pé à espera de socorro

Da REDAÇÃO
Mesmo atingido no peito por um disparo, um homem conseguiu permanecer de pé enquanto aguardava ajuda, na noite desta terça-feira (14), na Praça do Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá. A cena impressionou moradores que filmaram a vítima, ensanguentada e apoiada na parede de uma mercearia.
De acordo com informações de testemunhas, dois suspeitos – um de camisa vermelha e outro de azul – estavam em uma bicicleta quando passaram pelo local e efetuaram os disparos. Após o ataque, fugiram em direção à área de pontes do bairro.
Antes da chegada dos socorristas acionados por populares, amigos e familiares da vítima conseguiram levá-la por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Novo Horizonte. A identidade do homem foi confirmada como Mirlon Ferreira de Oliveira, de 25 anos. Segundo levantamento feito pela Polícia Militar do Amapá, ele possui passagem criminal por posse de entorpecente – delito considerado de menor potencial pela justiça.
A equipe do 2º Batalhão da PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) e realizou buscas na região, mas os atiradores não foram localizados até o momento.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil do Amapá.