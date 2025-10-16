Homem é condenado a 20 anos por estuprar adolescente ‘irmã de criação’

Ele foi preso pela Polícia Civil no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 26 anos, condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável contra uma adolescente que era sua irmã de criação, foi preso ontem (15), pela Polícia Civil do Amapá. Os crimes, segundo o inquérito policial sobre o caso, começaram em 2019, quando a vítima tinha 13 anos, e se estenderam por aproximadamente três anos, dentro da própria casa onde ambos moravam, no bairro Novo Horizonte, em Macapá.

O agressor, filho do padrasto da vítima, aproveitava da convivência familiar para cometer os abusos. Em uma das ocasiões, a jovem foi violentada enquanto dormia, acordando assustada com a situação.

“A relação de confiança e parentesco foi quebrada para a prática reiterada de crimes”, ressaltou o delegado Alan Moutinho.

A situação só veio à tona quando a vítima, suportando anos de medo e silêncio, conseguiu revelar os abusos à mãe. Imediatamente, a genitora acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil do Amapá, por meio da 8ª Delegacia da Capital. Em seguida, o autor foi retirado da residência e passou a ser investigado.

Durante interrogatório, o acuado admitiu ter mantido relações sexuais com a adolescente, mas tentou se justificar alegando “concordância” da vítima.

“O argumento, no entanto, é irrelevante perante a lei, uma vez que a menina era menor de 14 anos, caracterizando automaticamente o crime de estupro de vulnerável”, explicou o delegado.

A prisão do condenado foi realizada nesta quarta-feira (15) após os agentes da 8ª DP montarem uma campana desde a madrugada para localizá-lo.

“Pela gravidade do crime que a gente teve acesso às peças (judiciais), nós fomos a campo para tentar localizá-lo. Ele estava numa residência no Bairro Novo Horizonte, e foi feita uma campana desde a madrugada. Os agentes, com perseverança, conseguiram, já de manhã, constatar que ele estava na casa, adentraram na residência e efetuaram a prisão”, exaltou Moutinho.

A autoridade policial destacou ainda os agravantes que resultaram na pena elevada. “O fato de o crime ter perdurado por bastante tempo influencia na sentença. E outra coisa: o fato de a pessoa morar na mesma casa também influencia para aumentar mais ainda a pena. Por isso, no total, foram 20 anos. O magistrado também considerou o parentesco, de ela ser meia-irmã dele, como outro agravante. A pena inicial era de 9 anos, e com todos os agravantes, finalizou em 20”, explicou Moutinho.

O condenado passou por exame de corpo de delito e será apresentado à Justiça em audiência de custódia. Em seguida, será transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para iniciar o cumprimento da pena.

“Isso foi em 2019, estamos em 2025, ou seja, um dia a conta chega”, destacou o delegado. O nome do condenado não foi divulgado pelas autoridades.