Homem é executado a tiros em Santana

Vítima morreu no hospital. Crime com características de execução foi registrado na noite desta sexta-feira (24), no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um crime com características de execução, foi registrado pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (24), no município de Santana, a 17 km de Macapá. A fato ocorreu no bairro Mutirão de Paraíso, quando três indivíduos atiraram contra um morador e logo em seguida fugiram. A vitima foi socorrida por populares, mas não resistiu.

A PM realizava o patrulhamento de rotina no bairro quando ouviu disparos vindos da Passarela H e quando chegou ao local, três homens estavam indo em direção a um carro que os aguardava. Com a aproximação dos militares, eles recuaram fugindo em direção a uma área de mata. Além disso, atiraram em direção aos militares que revidaram. Apesar disso, o trio conseguiu escapar.

O alvo dos indivíduos era Jhonatan do Santos, que foi atingido pelos disparos dos atiradores. Ferido, ele foi socorrido por populares até o Hospital de Emergências de Santana, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A PM conseguiu identificar que Walace Luan, era condutor do veículo que aguardava os indivíduos para a fuga.

“Ao ser questionado, o condutor do carro afirmou que teria recebido a quantia de duzentos reais, para prestar apoio logístico à execução. Ele confessou que teve participou na tentativa de outro homicídio, sem sucesso, ocorrido na noite anterior já no bairro Paraíso. Ele foi apresentado no Ciosp de Santana e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil”, informou o comandando do 4º Batalhão da PM, Tenente Coronel Kassio Souza.

Apesar do esforço dos militares que realizaram buscas na área de mata, os criminosos conseguiram escapar.