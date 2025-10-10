Homem é morto a tiros dentro de trailer usado por usuários de drogas

Por OLHO DE BOTO
A Polícia Civil identificou como Paulo Henrique Tolosa Cordeiro, de 19 anos, o jovem assassinado com três tiros na manhã desta quinta-feira (8), na Zona Norte de Macapá. O corpo foi encontrado dentro de um trailer abandonado, que antes era usado para vender lanches, mas atualmente serve como ponto de encontro de moradores em situação de rua e usuários de drogas, às margens da Rua Carlos Marighela, no conjunto Macapaba I.
No local, ninguém soube informar o que aconteceu. Moradores apenas relataram aos policiais do 2º Batalhão da PM que ouviram os disparos por volta de 7h da manhã.
A Delegacia de Homicídios (DHPP) iniciou as diligências logo após o crime, mas a falta de testemunhas e informações dificultou o avanço das investigações. As buscas continuam, mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.