Homem joga cocaína e maconha pela janela ao avistar polícia, mas não escapa do flagrante

Caso ocorreu nesta tarde de quinta-feira (2), no Habitacional Macapaba 1, na zona norte da capital.

Da REDAÇÃO

Na tentativa de se livrar do flagrante, um homem arremessou porções de cocaína e maconha pela janela de sua residência no Habitacional Macapaba, zona norte de Macapá, ao perceber a aproximação policial. A manobra, no entanto, não impediu sua prisão em mais uma ação contra o tráfico de drogas.

Segundo as investigações da Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, o suspeito já era conhecido pela prática criminosa e teria recebido uma nova remessa de entorpecentes em casa. Os policiais monitoraram o local após denúncia anônima e decidiram fazer a abordagem quando o homem foi avistado. Ele correu para dentro da residência e tentou fechar a porta, mas acabou surpreendido quando a própria esposa abriu o acesso aos agentes do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Da entrada, os policiais viram o suspeito jogando diversos objetos pela janela da cozinha. Do lado de fora, a equipe constatou que se tratava de papelotes de drogas. Durante buscas no imóvel, foram encontradas ainda embalagens para fracionamento, além de uma balança de precisão escondida na lixeira. Em revista pessoal, o homem carregava pequenas porções da mesma substância ilícita.

Entre os materiais apreendidos estavam: um tablete grande de cocaína, dez porções menores da droga, uma pequena quantidade de maconha, além de crack, celulares e objetos utilizados para o comércio ilegal.

Diante das evidências, o homem confessou a propriedade dos entorpecentes e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia. O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades.