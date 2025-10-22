APÓS CONDENAÇÃO

Homem que matou jovem de 18 anos no interior do Amapá é preso após cinco anos

22, outubro, 2025
Crime ocorreu no ano de 2020, no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.
Um homem de 27 anos, condenado por homicídio qualificado, foi preso no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, após permanecer cinco anos em liberdade depois do crime: a morte de uma jovem de 18 anos. O homicídio ocorreu em janeiro de 2020, na cidade de Pracuúba, a 260 km da capital, quando ele matou a garota com um golpe de faca no peito.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por um desentendimento entre a vítima e a namorada do acusado. Durante a discussão, o homem interveio de forma violenta, atacando a jovem com uma arma branca. A Justiça o condenou pelos crimes de homicídio qualificado, roubo qualificado e furto – a polícia não esclareceu as circunstâncias destes outros delitos.

A prisão foi realizada por equipes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil, com apoio da Delegacia de Tartarugalzinho. Após a detenção, o condenado foi levado à audiência de custódia e encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumprirá pena de 11 anos em regime fechado. O nome do condenado não foi divulgado pela polícia.

 

 

