Homem usava registro de CAC para comprar e revender armas a facções, afirma polícia

A prisão ocorreu no bairro Infraero, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso em Macapá sob a suspeita de utilizar o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) para comprar armas de fogo legalmente e revendê-las a organizações criminosas que atuam no estado. De acordo com as investigações, o suspeito também registrava falsos boletins de ocorrência para justificar a suposta perda ou furto das armas que, na verdade, eram desviadas para integrantes de facções.

A prisão ocorreu no bairro Infraero, zona norte da capital, durante abordagem a um veículo conduzido pelo investigado. A ação fez parte da operação Arsenal de Papel, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com apoio da Delegacia da Polícia Civil de Mazagão.

Segundo os agentes, o homem teria montado um esquema para abastecer o crime organizado com armamentos adquiridos de forma regular. A fraude envolvia a manipulação de registros e o uso indevido das prerrogativas concedidas a quem possui certificado de CAC.

O suspeito foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde permanece à disposição da Justiça. A pena para o crime de comércio ilegal de arma de fogo pode chegar a oito anos de reclusão, além de multa.

A FICCO informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e rastrear o destino das armas já comercializadas. O nome do suspeito preso hoje não foi divulgado pelas autoridades.