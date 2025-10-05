Identificados os mortos em colisão na AP-070

Acidente ocorreu na comunidade do Abacate da Pedreira, na zona rural de Macapá, a cerca de 60 km da zona norte.

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente ocorrido na rodovia estadual AP-070 (Rodovia do Curiaú) na manhã deste domingo (5) deixou duas pessoas mortas e uma em estado delicado. A tragédia ocorreu na comunidade do Abacate da Pedreira, na zona rural de Macapá, a cerca de 60 km da zona norte.

A dinâmica do acidente ainda não foi estabelecida pela polícia, mas trata-se de uma colisão entre uma picape de médio porte e um veículo de passeio, tipo Ônix. Eles se chocaram frontalmente próximo a barracas de madeira onde os moradores locais vendem frutas.

Um grande aparato de segurança e socorro foi mobilizado para o local, com várias viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e até o helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA), que acelerou o transporte de uma sobrevivente até o campo do estádio Glicério Marques, no centro da capital. De lá, a vítima foi recebida por equipes do Samu e levada ao Hospital de Emergências, que fica nas proximidades.

Dois óbitos foram confirmados no local do acidente. As vítimas fatais foram identificadas como Raimundo Santos da Silva, de 44 anos, e Andrei Santos Maciel, de apenas 19 anos – eles seriam tio e sobrinho. Os corpos deles tiveram que ser retirados das ferragens provocadas pela colisão.

Reportagem em atualização