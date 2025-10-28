Incêndio atinge creche em Macapá; aulas são suspensas e crianças serão realocadas

Cinco salas da creche Tia Nivalda foram danificadas pelas chamas. o incêndio começou na área pertencente à Unifap e se propagou por debaixo do muro que divide os terrenos..

Por RODRIGO DIAS

A Creche Municipal Tia Nivalda, localizada na zona sul de Macapá, ao lado da Cidade do Samba, foi atingida por um incêndio na tarde desta terça-feira (28). O fogo, que teria começado em uma área de mata da Universidade Federal do Amapá (Unifap), se alastrou e alcançou o interior da unidade de ensino.

Fundada em 14 de abril de 2023, a creche atende atualmente 234 crianças, com idades entre 2 e 5 anos, distribuídas nos turnos da manhã e da tarde, nas turmas do Maternal 3 e 4 e do 1º e 2º período. Felizmente, não havia crianças no local no momento do incidente, devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público.

Cinco salas da instituição foram danificadas pelas chamas — quatro de aula e uma multimídia.

De acordo com a Defesa Civil Municipal de Macapá, o incêndio começou na área pertencente à Unifap e se propagou por debaixo do muro que divide os terrenos, atingindo a creche.

A Zeladoria Urbana de Macapá iniciou ainda na tarde desta terça-feira os trabalhos de limpeza e remoção de entulhos no local, no bairro Jardim Marco Zero.

Corpo de Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá afirmou que “atua, desde o final da manhã desta terça-feira, 28, no combate a um incêndio em área de vegetação que se propaga nas proximidades da Universidade Federal do Amapá (Unifap), no bairro Zerão, em Macapá”.

“As primeiras chamas, de acordo com o acionamento das equipes, começaram por volta das 11h, em uma área de mata próxima à Unifap e à Escola Estadual Nancy Nina da Costa. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o primeiro foco de incêndio, um novo foco foi registrado nas imediações da creche Tia Nivalda, para onde os militares se deslocaram. Por ser feriado, o local estava fechado, o que dificultou o acesso imediato das equipes. Após arrombamento do portão, os bombeiros conseguiram conter as chamas, mas parte da estrutura da creche foi atingida. As causas do novo foco ainda serão investigadas”, prosseguiu o comunicado.

A corporação também destacou que apesar das condições climáticas, altas temperaturas, vento forte e acesso restrito, segue trabalhando para o controle total das chamas.

Medidas da Prefeitura

A Prefeitura de Macapá, por meio de suas secretarias, se manifestou prontamente sobre o ocorrido e anunciou as medidas que estão sendo adotadas.

“Desde o primeiro momento tivemos informações sobre o incêndio que estava acontecendo aqui na creche Tia Nivalda, onde o fogo que estava na área da Unifap alcançou o interior da creche. Nós viemos de imediato verificar o que estava acontecendo”, afirmou o secretário municipal de Educação, Marcos Pantoja.

O principal objetivo agora é garantir a continuidade do ano letivo das crianças afetadas. As medidas definidas até o momento são:

Suspensão das aulas: As aulas na Creche Tia Nivalda estão temporariamente suspensas.

Realocação: A prefeitura está providenciando a transferência das 234 crianças para um espaço alternativo “apropriado e com condições de estudo”, de forma que as atividades pedagógicas possam ser retomadas o mais breve possível.

O órgão municipal segue acompanhando a situação e informará, nos próximos dias, o cronograma de realocação das crianças e as ações voltadas à recuperação da estrutura da creche.