Incêndio em ônibus trava o Centro de Belém e causa pânico na Doca

Veículo da linha Águas Brancas foi tomado pelas chamas na tarde desta quinta-feira (9); fumaça pôde ser vista de vários pontos da capital paraense

Por PEDRO PESSOA, de Belém

As imagens impressionam e mostram o momento em que um ônibus expresso da linha Águas Brancas foi completamente tomado pelo fogo na Avenida Visconde de Souza Franco, a conhecida Doca, em Belém. O incidente ocorreu por volta das 16h desta quinta-feira (9) e provocou pânico entre passageiros, motoristas e moradores da região central da cidade.

Cerca de 20 pessoas estavam dentro do coletivo quando o incêndio começou. Segundo testemunhas, o motorista percebeu o problema ainda no início, parou o veículo e ajudou todos os passageiros a saírem em segurança. Não houve feridos.

Houve tentativa de conter as chamas com extintores, mas o fogo se espalhou rapidamente e atingiu também um carro estacionado próximo, que estava vazio. Parte da fiação de internet foi queimada, e a fumaça densa se espalhou por vários quarteirões, sendo vista de diversos pontos de Belém.

De acordo com relatos, o Corpo de Bombeiros demorou cerca de 20 minutos para chegar ao local. Quando os militares iniciaram o trabalho, o fogo já havia sido parcialmente controlado pela ação rápida do zelador de um prédio em frente, que utilizou uma mangueira para conter as chamas.

Vídeos registrados por pessoas que passavam pelo local mostram o desespero de pedestres e motoristas, tentando se afastar do ônibus em chamas. O trânsito ficou travado, e a avenida precisou ser parcialmente interditada até que o incêndio fosse controlado.