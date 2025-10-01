Inteligência identifica entrega de arma para execução e ação termina com suspeito morto

Policiais do GTA interceptaram momento da entrega da pistola, na zona oeste de Macapá. Intervenção acabou em troca de tiros e com suspeito morto.

Por JONHWENE SILVA

A tentativa de entrega de uma pistola visando uma execução entre organizações criminosas terminou em confronto policial e morte de um suspeito na zona oeste de Macapá. A operação foi deflagrada após informações da Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontarem que um integrante de facção receberia o armamento para assassinar um rival.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (30), quando a equipe terrestre do Grupo Tático Aéreo foi informada de que a arma seria repassada por um homem conhecido como “Alpha”, que estava em uma moto vermelha, nas proximidades da Linha E.

Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo suspeito e, em seguida, flagraram dois indivíduos próximos ao ponto indicado. Um deles conseguiu fugir na motocicleta, enquanto o outro correu para dentro de um ferro-velho e tentou se esconder em uma residência.

Segundo a polícia, no momento em que os agentes entraram no local, foram recebidos a tiros. Houve revide, e o suspeito acabou atingido. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre .380, 18 munições, dois celulares e um pote com 53 porções de crack já prontas para comercialização.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local. A Polícia Científica realizou perícia e removeu o corpo, identificado como de Darlon Correa Pena. O segundo suspeito, “Alpha”, continua sendo procurado.