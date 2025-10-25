Investigando homicídio policiais encontram condenado a 34 anos por outra morte

Criminoso foi encontrado por acaso durante investigações de outro assassinato ligado a facções em Santana

Por OLHO DE BOTO

Um foragido com passagens por homicídio, tráfico de drogas e roubo foi capturado nesta sexta-feira (24), na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. Policiais civis faziam diligências em um inquérito que apura outro assassinato quando encontraram, por acaso, o criminoso de 33 anos.

De acordo com o delegado Bruno Braz, responsável pela operação, os policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Santana investigavam um homicídio motivado por disputa entre facções, ocorrido há cerca de uma semana no município.

Durante as diligências na Travessa 12, no bairro Provedor, área de pontes, um homem começou a correr ao avistar os agentes. Após alguns minutos de perseguição, o fugitivo foi capturado, e a polícia constatou que havia um mandado de prisão determinando seu retorno ao sistema prisional amapaense.

“O mandado informa que ainda restam 34 anos de prisão a serem cumpridos. Houve uma perseguição, ele resistiu à prisão, mas foi capturado”, explicou o delegado.

O foragido foi conduzido à delegacia e aguarda decisão da Justiça sobre a manutenção da prisão. O nome dele não foi divulgado.