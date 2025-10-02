Jornada Gospel chega a Laranjal do Jari com show nacional de Gerson Rufino

Evento gratuito será neste sábado (4), a partir das 16h, com Marcha para Jesus

Da REDAÇÃO

A cidade de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, será palco, neste sábado (4), de uma das maiores celebrações de fé do estado: a Jornada Gospel Amapá. A programação começa às 16h com a tradicional Marcha para Jesus, que deve reunir milhares de moradores e visitantes em uma tarde de adoração, música e confraternização familiar.

Realizado com o apoio do senador Randolfe Rodrigues, do Instituto IBRAF, do Governo do Amapá e da Prefeitura de Laranjal do Jari e da deputada Allyni Serrão —, o evento promete marcar o calendário gospel da região.

A noite será embalada pela apresentação do cantor Gerson Rufino, referência nacional da música gospel, conhecido por sucessos como “Dia de Sol” e “Barrabás”. O artista transita entre o sertanejo gospel e canções românticas de louvor, conquistando público em todo o país.

Além dos shows, a programação contará com cultos, pregações e momentos de reflexão, reforçando a mensagem de união entre comunidades e gerações.