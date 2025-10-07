Jovem é assassinado em área de ponte ao sair para comprar lanche com a namorada

Willian havia passado a noite bebendo na casa da namorada, na 2ª Avenida do bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Um jovem sem passagem pela polícia foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (7), na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta das 7h. A vítima foi identificada como Willian Brene Dias Lima, de 26 anos, que trabalhava em uma balsa na cidade de Santana.

De acordo com informações apuradas pelas polícias Civil e Militar, Willian havia passado a noite bebendo na casa da namorada, na 2ª Avenida do bairro Universidade – local dominado por uma facção criminosa. Quando saiu com ela para comprar um lanche, foi abordado por um homem desconhecido, que vestia camisa de manga longa azul e bermuda escura.

Segundo testemunhas, o criminoso perguntou de onde o rapaz era, mandou que a namorada se afastasse e, em seguida, atirou várias vezes contra Willian. A vítima ainda tentou escapar pulando no lago, mas foi atingida e morreu no local.

Willian morava na balsa onde trabalhava, em Santana – cidade portuária a 17 km de Macapá –, mas era natural de Laranjal do Jari.

Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).