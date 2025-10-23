Jovem em tratamento psicológico desaparece após viagem de barco entre Pará e Amapá

Camilly Vitória da Conceição Silva, de 22 anos, é moradora do bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A família de Camilly Vitória da Conceição Silva, de 22 anos, vive momentos de desespero desde o início da semana. A jovem está desaparecida após embarcar, na noite de domingo (19), em um barco que saiu do município de Chaves (PA) com destino a Macapá (AP).

De acordo com a irmã, Amanda Sabrine Silva Gonçalves, moradora do bairro Zerão, Camilly deveria desembarcar na rampa do bairro Santa Inês, na capital amapaense, por volta das 2h da madrugada de segunda-feira (20). No entanto, quando chegou ao local — cerca de duas horas depois do horário previsto —, a irmã já não estava mais a bordo.

“Coloquei o despertador pra acordar, mas acabei me atrasando. Quando cheguei, por volta de 4h30, me disseram que ela tinha descido, mas ninguém soube confirmar pra onde foi. Desde então, não temos mais notícias”, relatou Amanda.

Segundo a família, Camilly embarcou sozinha no barco Anália 1, por volta das 19h de domingo (19). Ela vinha a Macapá para dar continuidade a um tratamento psicológico, pois apresentava crises emocionais e sintomas de esquizofrenia.

A jovem não estava com celular nem redes sociais, já que o aparelho havia sido quebrado no mesmo dia da viagem. No momento do embarque, vestia calça florida, blusa branca e estava descalça.

“A mamãe deixou ela embarcar confiante de que eu a encontraria no porto. A única certeza é que ela entrou no barco. Não sabemos se chegou a desembarcar. O que aconteceu depois disso é um mistério”, contou a irmã.

O desaparecimento teria ocorrido entre 2h e 5h da manhã de segunda-feira (20). Moradores e tripulantes relataram versões diferentes: alguns afirmaram que a jovem parecia agitada durante a viagem; outros disseram que ela desceu do barco aparentemente calma, afirmando que esperaria a irmã.

O Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil do Amapá informou que equipes estão colhendo depoimentos e buscando imagens de câmeras de segurança na região portuária do Santa Inês, para tentar confirmar se Camilly desembarcou.

Cartazes com a foto e informações da jovem já estão sendo espalhados por Macapá e divulgados nas redes sociais.

“Precisamos ver as imagens para comprovar se ela realmente saiu do barco. São muitas versões e nenhuma confirmação. Estamos aflitos”, desabafou Amanda.

A família faz um apelo a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da jovem.

“Estamos desesperados. Qualquer notícia pode ajudar. Se alguém viu ou souber de algo, por favor, entre em contato com a polícia ou comigo”, pediu a irmã.

Contatos para informações:

– Polícia Civil do Amapá: (96) 99170-4302

– Amanda Silva (irmã): (96) 98101-5242