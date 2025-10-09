Ladrão rouba celulares em parada de ônibus e cai de bicicleta na fuga

Crime ocorreu em uma parada de ônibus no Centro de Macapá. Ele caiu enquanto tentava escapar da PM no bairro do Pacoval.

Por RODRIGO DIAS

Uma fuga desastrosa na noite de quarta-feira (8) colocou um ponto final na ação criminosa de Jheimison Coelho Tavares de Oliveira, de 24 anos. O indivíduo, que confessou ter roubado vítimas em uma parada de ônibus no Centro de Macapá, caiu da bicicleta enquanto tentava escapar da Polícia Militar no bairro do Pacoval.

O caso ocorreu por volta das 23h, nas proximidades da ponte Sérgio Arruda. Uma equipe do 6º BPM em patrulhamento avistou Jheimison em uma bicicleta vermelha. Ao notar a presença da viatura, o suspeito começou a pedalar rapidamente, demonstrando nervosismo e desobedecendo às ordens de parada.

Em um ato de desespero durante a aproximação dos militares, o homem ainda tentou se livrar de uma arma de fogo, arremessando-a na calçada. A tentativa de fuga, no entanto, foi frustrada pela falta de equilíbrio: Jheimison caiu da bicicleta e foi prontamente contido pela guarnição.

Durante a busca pessoal, a polícia encontrou na mochila do suspeito três aparelhos celulares e uma porta-cédulas com documentos de uma das vítimas.

Questionado, Jheimison, que já possui passagens por roubo e furto, confessou que havia acabado de praticar um assalto na Praça Veiga Cabral, próximo a uma parada de ônibus no Centro. A Central de Operações (CIODES) confirmou o registro do roubo com uso de arma de fogo no local.

Na delegacia, as vítimas compareceram e reconheceram tanto o infrator quanto os pertences recuperados. Elas relataram que estavam na parada de ônibus quando foram surpreendidas por três indivíduos em duas bicicletas. Jheimison, portando a arma, foi o responsável por subtrair os bens sob grave ameaça.

Diante dos fatos, o assaltante e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. A rápida ação da PM e a queda inesperada do suspeito garantiram que as vítimas tivessem seus pertences de volta.