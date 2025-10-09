Ladrão rouba celulares em parada de ônibus e cai de bicicleta na fuga

Por RODRIGO DIAS
Uma fuga desastrosa na noite de quarta-feira (8) colocou um ponto final na ação criminosa de Jheimison Coelho Tavares de Oliveira, de 24 anos. O indivíduo, que confessou ter roubado vítimas em uma parada de ônibus no Centro de Macapá, caiu da bicicleta enquanto tentava escapar da Polícia Militar no bairro do Pacoval.
O caso ocorreu por volta das 23h, nas proximidades da ponte Sérgio Arruda. Uma equipe do 6º BPM em patrulhamento avistou Jheimison em uma bicicleta vermelha. Ao notar a presença da viatura, o suspeito começou a pedalar rapidamente, demonstrando nervosismo e desobedecendo às ordens de parada.
Em um ato de desespero durante a aproximação dos militares, o homem ainda tentou se livrar de uma arma de fogo, arremessando-a na calçada. A tentativa de fuga, no entanto, foi frustrada pela falta de equilíbrio: Jheimison caiu da bicicleta e foi prontamente contido pela guarnição.
Durante a busca pessoal, a polícia encontrou na mochila do suspeito três aparelhos celulares e uma porta-cédulas com documentos de uma das vítimas.
Questionado, Jheimison, que já possui passagens por roubo e furto, confessou que havia acabado de praticar um assalto na Praça Veiga Cabral, próximo a uma parada de ônibus no Centro. A Central de Operações (CIODES) confirmou o registro do roubo com uso de arma de fogo no local.
Na delegacia, as vítimas compareceram e reconheceram tanto o infrator quanto os pertences recuperados. Elas relataram que estavam na parada de ônibus quando foram surpreendidas por três indivíduos em duas bicicletas. Jheimison, portando a arma, foi o responsável por subtrair os bens sob grave ameaça.
Diante dos fatos, o assaltante e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. A rápida ação da PM e a queda inesperada do suspeito garantiram que as vítimas tivessem seus pertences de volta.