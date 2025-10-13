Líder do crime organizado em Santana morre ao reagir à abordagem do GTA

Ocorrência foi registrada na noite deste domingo (12), no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem apontado como uma liderança de organização criminosa morreu na noite deste domingo (12) após reagir a uma abordagem policial feita por uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA), no ramal do Elesbão, em Santana, município localizado a cerca de 17 km de Macapá.

A ação fazia parte da Operação Protetor, deflagrada com base em informações do serviço de inteligência, que indicava que o suspeito circulava armado em via pública, conduzindo uma caminhonete L200 prata. No veículo também estavam sua companheira e crianças.

De acordo com o GTA, ao ser abordado, o homem tentou sacar uma arma e acabou sendo alcançado pelos disparos dos policiais.

Durante a revista ao veículo, os agentes encontraram arma de fogo, carregadores, comprimidos de ecstasy, aparelhos celulares e dinheiro trocado.

O suspeito foi identificado como Vinícius Ferreira de Souza, de 37 anos. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

“Era um indivíduo já bastante conhecido das forças de segurança. Já havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária e continuava atuando no crime, sendo uma das grandes lideranças criminosas do estado. Neste domingo, acabou reagindo à abordagem, foi atingido e não resistiu aos ferimentos”, afirmou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

A ocorrência foi registrada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana. A Polícia Científica realizou a perícia no local e, em seguida, fez a remoção do corpo.