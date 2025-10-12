Lucros da exploração sustentável de madeira mudam a vida em comunidades no interior do Amapá

Milagre econômico ocorre no assentamento agroextrativista do Maracá, a 135 km de Macapáç graças a uma parceria entre os colonos e uma empresa que organizou os licenciamentos ambientais de manejo

Por SELES NAFES

Um agricultor que consegue plantar diversos cultivares de alimentos na parede de uma montanha. Uma moradora que realizou o sonho de ser técnica de enfermagem para servir a comunidade onde nasceu. Até o comércio sente os efeitos da partilha de lucros da exploração sustentável de madeira no assentamento agroextravista do Maracá, em Mazagão, sul do Amapá. A região está repleta de histórias de pessoas que estão mudando de vida, graças a parceria entre a associação de colonos e uma empresa, com potencial para durar pelo menos mais duas décadas. Assista!

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior