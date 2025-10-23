Macapá abre seleção para entrevistadores sociais; salário é de R$ 1,5 mil

O foco é a atualização e regularização de cadastros, especialmente de famílias unipessoais.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 20 entrevistadores sociais que vão atuar no Cadastro Único (CadÚnico) e no Programa Bolsa Família. A remuneração é de R$ 1.518,00, com carga horária de 40 horas semanais.

O objetivo da seleção é reforçar as equipes responsáveis pela gestão e execução dos programas sociais, garantindo atendimento direto às famílias em situação de vulnerabilidade. O foco é a atualização e regularização de cadastros, especialmente de famílias unipessoais.

As inscrições poderão ser feitas de forma online até as 23h59 do dia 27 de novembro, NESTE LINK, na seção “Editais e Publicações”.

O processo seletivo, regulamentado pelo Edital nº 001/2025, será dividido em duas etapas — análise curricular (títulos) e entrevista — ambas de caráter eliminatório e classificatório. A validade da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogada por mais 12 meses.

Os candidatos deverão enviar cópias digitais dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência atualizado, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, certidões negativas de antecedentes criminais (federal e estadual), certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral e documentos que comprovem experiência profissional.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e faz parte do esforço da gestão municipal para fortalecer o atendimento social e ampliar a cobertura dos programas de transferência de renda no município. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.