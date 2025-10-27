Mãe tenta encontrar o corpo do único filho: ‘sei que mataram ele a tiros’

Por SELES NAFES

“Sei que ele está morto. Vai fazer três meses o desaparecimento dele. Recebi áudios afirmando que o mataram com quatro tiros na cabeça. Infelizmente, ele entrou nessa vida. Pedimos muito para ele sair, e hoje estou nessa luta para encontrar o corpo do meu filho.”

O depoimento é de uma comerciante de Oiapoque, cidade na fronteira com a Guiana Francesa e a 590 km de Macapá. Kate Andrade Silva, que comercializa materiais de construção junto com o marido, teve apenas um filho: Eduardo Lima da Silva, de 18 anos.

Eduardo teve uma infância feliz, brincando na rua com amigos, teve conforto, fez viagens e cresceu em uma família sem violência. Optou em não ter tatuagens. Contudo, na adolescência começaram os problemas de relacionamento com os pais.

Veio o abuso de álcool, maconha e cocaína. Mesmo assim, ainda trabalhava com a família e participou de momentos marcantes para a mãe, como as formaturas dela em duas graduações pela Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Este ano, após uma discussão, Eduardo saiu de casa apenas com uma mochila que levava para a escola — a mesma que foi encontrada dias depois. A família descobriu que ele estava frequentando uma comunidade de Oiapoque dominada por uma facção e era encarregado de vender drogas em um bar.

“Lutei muito com meu filho. Ele não precisava ter entrado (para o tráfico). Sou empresária, formada em Letras e Contabilidade. Ele colocou o anel no meu dedo, em 2023. Sou casada há mais de 20 anos. A gente sempre procura uma explicação. Eu e meu marido nunca tivemos violência dentro de casa. Sempre foi só luta e dedicação. Eu me pergunto sempre onde eu errei, porque comigo”, desabafa a comerciante.

No fim de julho, já morando fora de casa, Eduardo chegou a ser detido pela polícia, mas acabou sendo liberado após interrogatório.

No dia 6 de agosto, uma semana depois de ter sido preso e solto, o jovem desapareceu. O inquérito corre em sigilo, mas a suspeita da polícia é de que Eduardo tenha sido morto pela própria facção para a qual trabalhava, acusado de ter repassado informações aos investigadores sobre a organização criminosa.

A mochila

Uma câmera de segurança mostrou quando um casal deixou a mochila de Eduardo em uma lixeira, no dia 18 de agosto. Dentro havia roupas pessoais, documentos e o cartão de crédito dele.

Com a ajuda de uma ferramenta de identificação facial da Polícia Federal, foi possível identificar nas imagens quem eram as duas pessoas, que foram intimadas a prestar depoimento. O Portal SN não foi possível ter acesso ao conteúdo dos interrogatórios porque o inquérito corre em sigilo.

O portal apurou que, até agora, foram ouvidas 14 pessoas no inquérito que investiga o desaparecimento e provável homicídio de Eduardo.

A Polícia Civil pediu à Justiça a quebra do sigilo telefônico de Eduardo para entender com quem ele falou antes de morrer e aguarda a resposta da operadora.

Enquanto isso, a família cobra o andamento das investigações e o acompanhamento do Ministério Público. Com postagens em que declara amor pelo filho nas redes sociais, a mãe tenta evitar que o caso caia no esquecimento.