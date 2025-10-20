Mais de 3 mil munições são encontradas em fundo falso de comércio no interior do AP

Apreensão ocorreu no município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Mais de 3 mil munições de diversos calibres foram encontradas escondidas em fundos falsos de carotes de óleo e combustível dentro de um pequeno comércio no município de Calçoene, norte do Amapá. A descoberta levou à prisão de quatro pessoas, suspeitas de envolvimento com o comércio e a posse ilegal de armas e munições.

A ação foi deflagrada após a abordagem de três homens que trafegavam em motocicletas portando três espingardas calibre 12 e várias munições. O trabalho de inteligência permitiu identificar o local onde o grupo havia adquirido o material — um estabelecimento comercial que funcionava como fachada para o armazenamento e venda irregular.

Durante as buscas autorizadas pelo proprietário do comércio, os policiais localizaram 3.484 munições dos calibres 12, 22, 28, 36, 16, 32 e 20, além de R$ 14.633,00 em espécie. O dinheiro, segundo a investigação, seria proveniente das vendas ilegais de munições.

As evidências levantadas indicam que o caso pode ter ligação com o tráfico internacional de munições, hipótese reforçada pelas marcas encontradas nos cartuchos apreendidos.

“A investigação continua para identificar a origem dessas munições, que possivelmente tenha origem internacional, devido às marcas que elas apresentam. Assim, vamos concluir nossa investigação a respeito de toda essa rede de possível tráfico internacional de munições aqui no Amapá”, declarou o delegado Antonio Pedro.

A operação foi realizada na última sexta-feira (17) no âmbito da Operação Protetor dos Biomas, conduzida pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA) da Polícia Civil do Amapá.

Os quatro detidos foram levados à delegacia de Calçoene, onde prestaram depoimento e permaneceram à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para rastrear a rota de entrada do armamento e identificar outros envolvidos na rede criminosa.