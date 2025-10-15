Matador de facção, 3º adolescente envolvido na morte de motorista de app é capturado

O infrator, de 17 anos, foi capturado na casa da namorada, em Santana, durante ação de agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ª DPS).

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá capturou nesta terça-feira (14) o terceiro adolescente envolvido na morte do motorista de aplicativo Carlos Eduardo da Silva Miranda, assassinado a tiros na noite de 8 de outubro, enquanto deixava três passageiros na Área Portuária de Santana.

O infrator, de 17 anos, foi capturado na casa da namorada, no bairro Fé em Deus – periferia da cidade a 17 km de Macapá, durante ação de agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ª DPS).

Antes dessa captura, a equipe da 1ª DPS já havia apreendido dois outros envolvidos no crime: um adolescente de 15 anos, apontado como executor, e uma garota de 17 anos, responsável por armar a emboscada que levou à morte do motorista.

“Poucas horas depois do crime, conseguimos apreender a menor que fez a ‘casinha’. Foi ela quem acionou o motorista e o levou até o local onde ele foi executado. Dois dias depois, prendemos o primeiro atirador, de 15 anos, que estava prestes a cometer mais dois homicídios quando foi interceptado”, detalhou Braz.

Para a Polícia Civil, a execução de Carlos Eduardo está diretamente ligada à guerra entre facções. Os três adolescentes estavam no carro da vítima quando dispararam diversos tiros, atingindo principalmente a cabeça e o peito.

Matador de facção e mais uma morte

De acordo com o delegado Bruno Braz, o jovem de 17 anos é considerado matador de uma facção criminosa e confessou ter assassinado outra pessoa um dia antes de ser apreendido. A vítima foi identificada como Carlos Íthalo, executado na madrugada da última segunda-feira (13), na Ilha de Santana.

“Esse adolescente, de 17 anos, confessou a participação na morte do motorista de aplicativo e também admitiu ter matado um homem na Ilha de Santana. Ele é faccionado e atua como matador da organização, recebendo ordens para executar rivais”, confirmou o delegado.

Segundo o delegado, o adolescente também admitiu envolvimento com o tráfico.

“Junto com ele, apreendemos uma quantidade de drogas. Ele admitiu que estava vendendo, que é integrante da facção e que recebeu a função de matar rivais. O mais impressionante é que, em menos de uma semana, ele cometeu dois atos infracionais análogos a homicídio”, acrescentou.

Os dois adolescentes já haviam cumprido medida socioeducativa de internação por outros atos infracionais no ano passado. Mesmo assim, voltaram a atuar no crime, agora sob ordens diretas da facção.

“Esses menores são reincidentes, os dois rapazes. Já haviam sido internados por homicídio e, agora, voltaram a executar rivais e o motorista de aplicativo, cumprindo ordens da organização criminosa à qual pertencem”, reforçou Braz.

O caso segue sob investigação para identificar o mandante da execução e outros possíveis envolvidos.