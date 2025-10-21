Mercúrio é apreendido e maquinário é destruído em garimpo ilegal no Amapá

Lavra irregular fica localizada na região do município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Uma operação federal desmantelou um garimpo ilegal que funcionava no município de Tartarugalzinho, no interior do Amapá. Durante a ação, agentes apreenderam uma grande quantidade de mercúrio — substância altamente tóxica e proibida nesse tipo de atividade — e inutilizaram 34 motores e trituradores usados na extração de ouro. Um veículo suspeito de estar a serviço do garimpo também foi apreendido.

A área vinha sendo monitorada há semanas por órgãos federais, após análises de geoprocessamento indicarem movimentações anormais que sugeriam atividade minerária irregular. As imagens mostravam aberturas no solo e alterações no terreno compatíveis com operações clandestinas de extração de ouro.

Com base nessas evidências, uma força-tarefa foi mobilizada pela Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI). No local, os agentes confirmaram a presença do garimpo e promoveram a destruição imediata dos equipamentos, medida adotada para impedir o retorno das atividades ilícitas.

De acordo com a PF, o uso de mercúrio em garimpos ilegais representa uma grave ameaça ambiental, por causar contaminação de rios, solos e cadeias alimentares, afetando diretamente comunidades ribeirinhas e populações indígenas.

As investigações seguem para identificar os responsáveis pela exploração. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa e receptação de mercúrio. As penas combinadas podem chegar a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

A operação faz parte das ações contínuas de combate ao garimpo ilegal e à degradação ambiental na Amazônia, que vêm sendo intensificadas nas regiões de maior pressão minerária do Amapá.