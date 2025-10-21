USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO

Mercúrio é apreendido e maquinário é destruído em garimpo ilegal no Amapá

21, outubro, 2025
Fotos: Reprodução/Ascom/PF
Lavra irregular fica localizada na região do município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.
Da REDAÇÃO

Uma operação federal desmantelou um garimpo ilegal que funcionava no município de Tartarugalzinho, no interior do Amapá. Durante a ação, agentes apreenderam uma grande quantidade de mercúrio — substância altamente tóxica e proibida nesse tipo de atividade — e inutilizaram 34 motores e trituradores usados na extração de ouro. Um veículo suspeito de estar a serviço do garimpo também foi apreendido.

A área vinha sendo monitorada há semanas por órgãos federais, após análises de geoprocessamento indicarem movimentações anormais que sugeriam atividade minerária irregular. As imagens mostravam aberturas no solo e alterações no terreno compatíveis com operações clandestinas de extração de ouro.

Com base nessas evidências, uma força-tarefa foi mobilizada pela Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI). No local, os agentes confirmaram a presença do garimpo e promoveram a destruição imediata dos equipamentos, medida adotada para impedir o retorno das atividades ilícitas.

De acordo com a PF, o uso de mercúrio em garimpos ilegais representa uma grave ameaça ambiental, por causar contaminação de rios, solos e cadeias alimentares, afetando diretamente comunidades ribeirinhas e populações indígenas.

Uma força-tarefa foi mobilizada pela Polícia Federal (PF), em parceria com o Ibama e apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI)

As investigações seguem para identificar os responsáveis pela exploração. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa e receptação de mercúrio. As penas combinadas podem chegar a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

A operação faz parte das ações contínuas de combate ao garimpo ilegal e à degradação ambiental na Amazônia, que vêm sendo intensificadas nas regiões de maior pressão minerária do Amapá.

Seles Nafes
