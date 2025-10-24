Mesmo após agressões e 5 tiros, mulher não desiste de denunciar e ex-marido acaba preso

Crime ocorreu no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. Acusado foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O que começou como mais uma discussão familiar quase terminou em tragédia no bairro Brasil Novo, em Macapá. Uma jovem de 23 anos escapou por pouco da morte ao ser alvo de cinco disparos de arma de fogo efetuados pelo ex-companheiro, de 26 anos, após uma briga motivada por denúncias de violência que ela vinha sofrendo há algum tempo.

Segundo informações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), a confusão começou depois que familiares da vítima se revoltaram com as agressões praticadas pelo suspeito. Enfurecido, o homem sacou uma arma e disparou diversas vezes em direção à ex, que felizmente, não foi atingida.

Mesmo sob o susto, a vítima procurou imediatamente a DEAM, apresentou um vídeo com as imagens do ataque e solicitou uma medida protetiva de urgência. Com base nas provas, a Vara de Violência Doméstica de Macapá decretou a prisão preventiva do agressor.

As investigações apontaram que o homem havia fugido para o bairro Fazendinha, onde tentava se esconder na casa de familiares. Lá escondeu seu veículo.

Durante a ação dos policiais, o suspeito ainda tentou escapar pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado e imobilizado pela equipe comandada pela delegada Marina Guimarães.

De acordo com informações preliminares, a arma usada no crime seria de uma facção criminosa, o que ainda está sendo apurado pela Polícia Civil.

O acusado foi levado para a unidade policial, onde teve o mandado de prisão cumprido e permanecerá à disposição da Justiça.

A DEAM reforçou que a rápida resposta policial foi fundamental para impedir que o caso terminasse em mais um feminicídio. A delegada destacou que o enfrentamento à violência contra a mulher depende de denúncias, proteção e ação imediata.