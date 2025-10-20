Mesmo presa em flagrante, dupla pronta para revidar morte de integrante de facção é solta

Suspeitos foram capturados pela Polícia Civil em Santana, município a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Mesmo presos em flagrante durante uma ação que impediu o revide de uma facção criminosa em Santana, um homem de 20 anos e um adolescente de 17 foram liberados após audiência de custódia. A dupla foi detida armada na manhã de sábado (18), horas depois da execução de Bruno Dias da Silva, de 21 anos, morto a tiros na noite anterior.

De acordo com a investigação, o crime que vitimou Bruno, ocorrido na área de ponte do bairro Provedor II, teria sido praticado por integrantes de uma facção rival. Testemunhas relataram que os disparos partiram de um carro vermelho ocupado por homens armados com fuzis e espingardas. A vítima chegou a ser levada ao Hospital de Emergência de Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o homicídio, membros do grupo ao qual Bruno pertencia – segundo a polícia – se preparavam para realizar o revide. A equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Santana recebeu informações sobre o plano e realizou uma operação para evitar o confronto.

Durante o interrogatório, o menor confessou integrar a facção e afirmou que há poucos dias havia recebido a ordem de matar um rival, mas que desistiu de cumprir a determinação. Disse que “teve pena” da vítima por ser muito jovem e atirou apenas para assustar, atingindo-a na perna.

“Na noite anterior ocorreu um homicídio e, em razão disso, membros da facção atacada se preparavam para fazer o revide. Foi aí que a equipe de investigação recebeu a informação e rapidamente interveio, flagrando estes dois elementos com uma arma de fogo e evitando mais mortes”, informou o delegado Bruno Braz, titular da 1ª DP.

Após a lavratura do flagrante por posse de arma, os dois foram encaminhados à Justiça, mas soltos em seguida.