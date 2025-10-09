Militares do Ex-Território do Amapá terão aumento de 23% e equiparação com o DF

Reajuste beneficia mais de 2 mil policiais e bombeiros do Ex-Território Federal do Amapá e encerra uma espera de mais de duas décadas por igualdade salarial.

Militares e bombeiros do Ex-Território do Amapá terão um reajuste de 23% nos salários, o que garante a equiparação total da remuneração das forças de segurança do estado com as do Distrito Federal. O aumento, considerado histórico, foi confirmado durante cerimônia realizada em Brasília e beneficiará também os servidores dos ex-territórios de Rondônia e Roraima.

A medida encerra uma espera de mais de duas décadas e atende a uma reivindicação antiga dos profissionais que atuam na preservação da ordem pública e da segurança da população. O reajuste será concedido em duas parcelas de 11,5%, contemplando 2.191 policiais e bombeiros, entre ativos, inativos e pensionistas.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi um dos principais articuladores do avanço da proposta junto ao governo federal. Segundo ele, a conquista representa justiça para os servidores que arriscam suas vidas diariamente em defesa da sociedade.

“São pessoas que exercem uma das funções mais desafiadoras e essenciais para a sociedade. Conceder esse aumento salarial é reconhecer o esforço e o risco a que esses profissionais estão expostos todos os dias”, afirmou o senador.

Davi classificou o ato como uma vitória não apenas da categoria, mas de todo o estado. “Este reajuste não é apenas uma vitória da categoria. É uma vitória do Amapá. É um marco na nossa história. E é também um exemplo de que, quando se trabalha com seriedade, quando se insiste, quando se acredita, é possível transformar a realidade”, declarou.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) destacou que o reajuste só foi possível graças ao compromisso do atual governo federal em cumprir o que havia prometido. “Diferente de outras gestões, o presidente Lula cumpriu sua promessa e, agora, estamos consolidando uma reivindicação antiga dos militares dos ex-territórios”, observou.

Na mesma linha, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que o momento é de reconhecimento e celebração.

“A equiparação da política salarial desses profissionais com a dos militares do Distrito Federal é um passo essencial na valorização da categoria”, disse.

Ao final da cerimônia, Davi Alcolumbre reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo reconhecimento dos profissionais que atuam pela segurança dos amapaenses.

“Hoje demos um passo importante para corrigir uma distorção que durou mais de duas décadas. Continuarei lutando para que cada amapaense tenha seus direitos reconhecidos e respeitados”, concluiu.