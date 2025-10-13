Morre José Maria Silva, 1º reitor da Universidade Estadual do Amapá

Professor e pesquisador tinha 64 anos e lutava há meses contra complicações de diabetes e infecção na coluna

Por SELES NAFES

Faleceu neste domingo (12), aos 64 anos, o professor e primeiro reitor da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), José Maria Silva. Ele estava internado no Hospital São Camilo, em Macapá, desde o dia 16 de julho, e morreu às 12h45, após sofrer uma parada cardíaca.

De acordo com familiares, José Maria enfrentava uma série de complicações de saúde nos últimos meses. Em abril, após realizar uma biópsia de próstata, ele desmaiou no banheiro do hospital e passou a sentir dores intensas na coluna. Exames posteriores revelaram a presença de uma bactéria entre as vértebras, que provocava dores constantes e o impedia de dormir.

Em junho, quando se preparava para uma nova biópsia na coluna, sofreu outro desmaio e apresentou convulsões. Durante a internação, agravada pelo diabetes, precisou amputar os dedos de um dos pés, que acabou infeccionando.

No dia 24 de setembro, chegou a sair da UTI, mas teve uma infecção generalizada e, na última semana, os rins começaram a falhar, segundo informou Alinne Silva, uma das filhas.

Natural de Santana, município a 17 km de Macapá, José Maria deixou seis filhos. Era mestre em Comunicação e doutor em Antropologia, e teve papel fundamental na criação da Universidade Estadual do Amapá, onde foi o primeiro reitor entre 2006 e 2010. Antes disso, em 2003, foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Ele chegou a acumular as duas funções durante alguns anos.

Nos últimos meses, mesmo com os problemas de saúde, trabalhava em um projeto de mapeamento e pesquisa sobre a atividade das tacacazeiras, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O velório ocorre em uma funerária localizada atrás do Hospital das Clínicas Alberto Lima, a partir das 15h. O sepultamento será no Cemitério São José, no bairro Santa Rita.