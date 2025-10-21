Morte misteriosa em parada de ônibus intriga moradores na zona oeste de Macapá

Homem de cerca de 40 anos foi encontrado sem vida nas primeiras horas da manhã; polícia suspeita de mal súbito, mas vítima ainda não foi identificada

Por RODRIGO DIAS

Um homem, com idade aparente de 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21) em uma parada de ônibus localizada na Avenida Santarém, esquina com a Rua 4, no bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

De acordo com informações do 8º Batalhão da Polícia Militar (PM), câmeras de segurança próximas registraram o momento em que a vítima chegou ao local por volta das 5h50. Poucos minutos depois, o homem começou a passar mal e caiu no chão.

Moradores que aguardavam transporte acionaram a PM, que solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegar, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.

A polícia trabalha com a hipótese de mal súbito, já que não foram observados sinais de violência no corpo nem indícios de crime no local. O caso, no entanto, chamou atenção pelo fato de o homem não ter sido identificado até o momento.

Segundo a PM, nenhuma das pessoas que estavam na parada ou nas proximidades soube informar quem seria a vítima. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica (Politec), responsável pela perícia e remoção do corpo.

A Politec também ficará encarregada dos exames cadavéricos e da tentativa de identificação por meio de impressões digitais ou exames de DNA. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o homem pode entrar em contato com as autoridades policiais.