Morte misteriosa em parada de ônibus intriga moradores na zona oeste de Macapá

21, outubro, 2025
Homem de cerca de 40 anos foi encontrado sem vida nas primeiras horas da manhã; polícia suspeita de mal súbito, mas vítima ainda não foi identificada
Por RODRIGO DIAS

Um homem, com idade aparente de 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21) em uma parada de ônibus localizada na Avenida Santarém, esquina com a Rua 4, no bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

De acordo com informações do 8º Batalhão da Polícia Militar (PM), câmeras de segurança próximas registraram o momento em que a vítima chegou ao local por volta das 5h50. Poucos minutos depois, o homem começou a passar mal e caiu no chão.

Moradores que aguardavam transporte acionaram a PM, que solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegar, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.

A polícia trabalha com a hipótese de mal súbito, já que não foram observados sinais de violência no corpo nem indícios de crime no local. O caso, no entanto, chamou atenção pelo fato de o homem não ter sido identificado até o momento.

Segundo a PM, nenhuma das pessoas que estavam na parada ou nas proximidades soube informar quem seria a vítima. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica (Politec), responsável pela perícia e remoção do corpo.

A Politec também ficará encarregada dos exames cadavéricos e da tentativa de identificação por meio de impressões digitais ou exames de DNA. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o homem pode entrar em contato com as autoridades policiais.

