Motociclista morre em acidente na Josmar Pinto

Daniel Berg Marreiros Nascimento, de 38 anos, perdeu o controle da moto e bateu a cabeça em uma base de concreto no Bairro Igarapé da Fortaleza

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista de 38 anos morreu em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rodovia Josmar Chaves Pinto, no Bairro Igarapé da Fortaleza, região que liga Macapá ao município de Santana.

A vítima foi identificada como Daniel Berg Marreiros Nascimento. De acordo com a perícia técnica, ele estava sozinho em uma motocicleta Honda Biz 125cc quando perdeu o controle e caiu, batendo a cabeça com força em uma base de concreto do meio-fio, por volta das 4h da manhã.

Equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) e do Samu foram acionadas. Os socorristas ainda tentaram reanimar Daniel Berg, mas ele já não apresentava sinais vitais.

Morador de Santana, o motociclista teve o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Macapá. A motocicleta foi entregue a um familiar da vítima.