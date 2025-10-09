Motorista de aplicativo é executado a tiros dentro do carro em área controlada por facção

Crime ocorreu na cidade de Santana, município localizado a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros de pistola calibre .40 na noite desta quarta-feira (8), ao chegar com três passageiros a uma área controlada pela facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA), em Santana, município localizado a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta das 21h30, em um trecho escuro da Rua Rio Jari.

A Polícia Científica confirmou que os disparos contra a vítima, Carlos Eduardo da Silva Miranda, de 35 anos, partiram de dentro para fora de seu veículo, um Renault Kwid. A perícia reforça a tese de que a execução foi cometida por dois homens e uma mulher, vistos por moradores saindo às pressas do carro e desaparecendo em meio à escuridão.

Testemunhas relataram que, ao ser atingido pelos primeiros disparos, o motorista ainda tentou acelerar para escapar da emboscada, mas perdeu o controle do veículo, que colidiu contra uma pequena árvore às margens da via. Em seguida, ele foi atingido por um tiro de misericórdia.

Os investigadores da 1ª Delegacia de Santana tratam o caso como execução por acerto de contas, já que Carlos Eduardo teve ligação anterior com a facção União Criminosa do Amapá (UCA) e chegou a ser preso em 2020 por associação criminosa. O telefone da vítima não foi levado pelos assassinos.

Equipes do 4º Batalhão realizaram buscas durante a madrugada, mas ninguém foi preso ou identificado. O caso segue sob investigação do delegado Bruno Braz.