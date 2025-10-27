Motorista embriagado invade contramão e deixa ocupantes de moto com fraturas expostas

Colisão frontal ocorreu na marginal da BR-210 que dá acesso ao habitacional Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista embriagado provocou um grave acidente na noite de domingo (26) ao invadir a contramão da marginal da BR-210, em frente ao Conjunto Macapaba, zona norte de Macapá. O carro conduzido por Carlindo Bezerra de Paulo, de 25 anos, colidiu violentamente contra uma motocicleta onde estavam Adriano dos Santos Desidério e Letícia Maciel dos Santos, que sofreram fraturas expostas e foram socorridos em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Honda Civic preto trafegava pela marginal da rodovia e tentava entrar no conjunto habitacional quando atingiu de frente a motocicleta Honda CG 160 Start, que saía do residencial. A batida ocorreu na contramão da direção em que a moto trafegava.

O enfermeiro do Samu Estadual, Robson Xavier, que passava pelo local após largar o plantão, prestou os primeiros socorros às vítimas antes da chegada das equipes de emergência.

“Os dois motociclistas estavam em solo, homem e mulher, com fraturas expostas graves. Organizei a segurança da cena, prestei os primeiros socorros e acionei duas ambulâncias de Suporte Avançado”, relatou o profissional.

Durante o atendimento da ocorrência, os agentes da PRF realizaram o teste passivo de etilômetro no condutor do carro, que indicou presença de álcool. Carlindo se recusou a fazer o teste ativo com boquilha, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica cerca de duas horas antes do acidente.

O motorista foi conduzido, ileso e sem uso de algemas, ao CIOSP do Pacoval, onde foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada (§ 2º do Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro). Ele passará, nesta segunda-feira (27), por audiência de custódia.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e permanecem sob acompanhamento hospitalar. A PRF destacou que o trecho da BR-210 onde ocorreu o acidente é considerado perigoso e exige atenção redobrada dos condutores, especialmente durante a noite.