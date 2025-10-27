Motorista embriagado invade contramão e deixa ocupantes de moto com fraturas expostas

Por OLHO DE BOTO
Um motorista embriagado provocou um grave acidente na noite de domingo (26) ao invadir a contramão da marginal da BR-210, em frente ao Conjunto Macapaba, zona norte de Macapá. O carro conduzido por Carlindo Bezerra de Paulo, de 25 anos, colidiu violentamente contra uma motocicleta onde estavam Adriano dos Santos Desidério e Letícia Maciel dos Santos, que sofreram fraturas expostas e foram socorridos em estado grave.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Honda Civic preto trafegava pela marginal da rodovia e tentava entrar no conjunto habitacional quando atingiu de frente a motocicleta Honda CG 160 Start, que saía do residencial. A batida ocorreu na contramão da direção em que a moto trafegava.
O enfermeiro do Samu Estadual, Robson Xavier, que passava pelo local após largar o plantão, prestou os primeiros socorros às vítimas antes da chegada das equipes de emergência.
“Os dois motociclistas estavam em solo, homem e mulher, com fraturas expostas graves. Organizei a segurança da cena, prestei os primeiros socorros e acionei duas ambulâncias de Suporte Avançado”, relatou o profissional.
Durante o atendimento da ocorrência, os agentes da PRF realizaram o teste passivo de etilômetro no condutor do carro, que indicou presença de álcool. Carlindo se recusou a fazer o teste ativo com boquilha, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica cerca de duas horas antes do acidente.
O motorista foi conduzido, ileso e sem uso de algemas, ao CIOSP do Pacoval, onde foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada (§ 2º do Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro). Ele passará, nesta segunda-feira (27), por audiência de custódia.
As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e permanecem sob acompanhamento hospitalar. A PRF destacou que o trecho da BR-210 onde ocorreu o acidente é considerado perigoso e exige atenção redobrada dos condutores, especialmente durante a noite.