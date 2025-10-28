ZONA URBANA

MP investiga donos de terrenos abandonados e cobra soluções da prefeitura

28, outubro, 2025
Foto: Rodrigo Dias
Os casos refletem um problema mais amplo: há diversos terrenos em áreas de alta valorização imobiliária completamente negligenciados em Macapá.
Por RODRIGO DIAS

Mesmo com o avanço da urbanização e o crescimento vertical da capital amapaense, Macapá ainda enfrenta um problema crônico: terrenos baldios e abandonados que se transformam em lixeiras viciadas e pontos de insegurança.

Diante da persistência do cenário, o Ministério Público do Estado do Amapá (MP) decidiu intensificar as investigações para responsabilizar os proprietários e forçar a regularização dessas áreas.

Documentos obtidos pelo Portal SelesNafes.com detalham a atuação do MP-AP por meio da Promotoria de Justiça de Urbanismo, Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana, Eventos Esportivos e Culturais de Macapá. A Promotoria está convertendo Notícias de Fato em Procedimentos Administrativos para dar maior celeridade às apurações.

Área abandonada virou depósito irregular de entulho e resíduos domésticos

Terreno tomado pelo mato e lixo preocupa moradores do bairro

Dois casos recentes, em bairros distintos da capital, exemplificam a gravidade do problema.

No primeiro, o MP-AP instaurou uma Notícia de Fato para apurar um terreno abandonado que funciona como lixeira viciada na Rua Odilardo Silva, nº 96, entre as Avenidas Pedro Américo e Marcílio Dias, no bairro do Laguinho — a poucos metros da Escola Estadual Augusto dos Anjos.

A promotora de Justiça Ivana Rios Melo Coutinho converteu o procedimento em Administrativo após constatar que a Notícia de Fato tramitava há mais de 120 dias sem solução. No despacho, datado de 9 de outubro de 2025, ela determinou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semhou) preste informações sobre o caso.

“Considerando que a Notícia de Fato tramita há mais de 120 dias, sem que a problemática tenha sido solucionada, torna-se necessária a continuidade das investigações”, diz o despacho.

Local abandonado se tornou ponto de insegurança e risco de doenças

MP acelerou investigação

Proximidade de escolas e residências aumenta preocupação de moradores

Outro Procedimento Administrativo foi instaurado para investigar a situação de um terreno abandonado na Avenida José do Espírito Santo de Araújo, nº 912, no bairro Perpétuo Socorro. O local, segundo constatou a reportagem, está tomado por mato, restos de móveis e entulho, próximo à orla do bairro.

Os casos refletem um problema mais amplo: há diversos terrenos em áreas de alta valorização imobiliária completamente negligenciados em Macapá.

Entre os exemplos mais conhecidos está o antigo terreno do Esporte Clube Macapá, no cruzamento da Avenida FAB com a Rua Eliezer Levy. Outro ponto que chama atenção fica no cruzamento da Avenida José de Anchieta com a Rua Hamilton Silva, no bairro Jesus de Nazaré — uma área central, vizinha à principal escola e igreja do bairro e próxima à sede do DNIT.

Apesar de localizados em zonas estratégicas, esses espaços se tornaram focos de proliferação de mosquitos transmissores de doenças, abrigos para criminosos e depósitos de lixo, desvalorizando imóveis e comprometendo a segurança pública.

A atuação do Ministério Público se ampara no Artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, além de legislações e resoluções próprias, e tem como objetivo garantir o cumprimento da função social da propriedade e assegurar o direito da população a um ambiente urbano limpo, equilibrado e seguro.

Seles Nafes
