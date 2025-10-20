MPF apura irregularidades da Prefeitura de Macapá em verbas para salários de agentes de saúde e endemias

Procuradoria apura possível descumprimento do piso nacional e má aplicação de recursos federais pela Secretaria Municipal de Saúde

Por SELES NAFES

A revista Veja divulgou nesta segunda-feira (20) que o uso de verbas da saúde pela Prefeitura de Macapá se tornou alvo de inquérito do Ministério Público Federal (MPF). O procedimento é conduzido pelo procurador da República Aloísio Brasil Biguelini, que apura o possível descumprimento do piso nacional das categorias de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, além da aplicação irregular de recursos federais destinados à área.

Segundo a publicação, as denúncias apontam que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pode ter deixado de repassar integralmente os valores previstos para os servidores, contrariando a legislação que garante o piso salarial unificado.

Em abril deste ano, agentes das duas categorias paralisaram as atividades em protesto contra a gestão do prefeito Antônio Furlan (MDB). Entre as principais reivindicações estavam o reajuste do salário-base, o cumprimento do piso nacional e o fim de práticas de assédio moral dentro da secretaria.

O MPF ainda não divulgou prazo para a conclusão das investigações, mas o caso reacende o debate sobre a valorização dos profissionais da saúde básica, que atuam diretamente nas comunidades e no controle de endemias em Macapá.