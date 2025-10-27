Mulher é morta, esquartejada e queimada em quintal por amigo

Crime brutal ocorreu no município de Calçoene, a cerca de 360 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um crime bárbaro ocorrido na madrugada de sábado (25), no interior do Amapá, chocou os moradores da pacata comunidade de Carnot, no município de Calçoene.

Depois de ser asfixiada até a morte, a vítima — Irenir dos Reis Oliveira, de 29 anos — teve o corpo esquartejado, carbonizado e enterrado no quintal da casa de Marcelo Pinheiro, de 25 anos, natural do Maranhão, apontado como autor do crime.

O irmão de Irenir acionou a polícia por volta das 14h30 de sábado, após perceber o desaparecimento da irmã. Ele indicou Marcelo, amigo da família, como o principal suspeito.

Uma equipe do 12º Batalhão, comandada pelo capitão George Cecílio, foi até a residência do acusado, onde o crime foi confirmado.

“O senhor Marcelo levou a equipe até o quintal e mostrou o local onde havia ocultado o cadáver. Com o apoio da comunidade, que nos ajudou nas escavações, encontramos um pé carbonizado”, relatou o oficial.

Assim que foi constatado se tratar de parte de um corpo humano, Cecílio ordenou a interrupção da escavação, deu voz de prisão a Marcelo e acionou a Polícia Civil.

Com a chegada da perícia e do Corpo de Bombeiros, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Macapá.

Marcelo confessou que havia bebido com Irenir e dois irmãos dela na noite de sexta-feira (24). Já na madrugada de sábado, ele teria ido até a casa da vítima para conversar, mas, por motivo ainda não esclarecido, afirmou que decidiu matá-la por asfixia. Em seguida, arrastou o corpo até o quintal de sua própria residência, onde o esquartejou, ateou fogo e enterrou.

A Polícia Civil aguarda o laudo pericial para verificar se houve abuso sexual.

Irenir deixa um filho pequeno. Ela e a criança dormiam quando Marcelo invadiu a casa. A vítima não tinha qualquer relacionamento amoroso com o acusado, mas o caso é tratado como feminicídio.