Netflix inclui ONG do Amapá em campanha de adoção de cachorros ‘caramelos’

Cena do filme estrelado por Rafael Vitti: Instituto Anjos Protetores compõe seleto grupo de ação promocional de filme

Compartilhamentos

Por JORGE ABREU

“Adote o protagonista que vai transformar a sua vida”. Com este lema, a Netflix promove uma campanha nacional de adoção de vira-latas, como parte da divulgação promocional de seu novo filme de sucesso: o Caramelo.

Entre as 12 ONGs convidadas para participar da iniciativa está o Instituto Anjos Protetores, do Amapá. Ao todo, apenas 10 estados e mais o Distrito Federal foram selecionados.

Laudenice Monteiro, fundadora do Anjos Protetores e voluntária há mais de 10 anos, relata que o Instituto Caramelo, de São Paulo, entrou em contato para fazer parte do seleto grupo. Ela celebra o convite e espera conseguir abrigos para os 30 cachorros disponíveis para adoção.

“A causa animal tendo uma visibilidade dessa forma é muito gratificante para nós que somos protetores. Nós lutamos todos os dias pelo bem-estar dos animais. Essa campanha é um reforço maravilhoso. A Netflix acertou nisso”, disse.

Os cãozinhos podem ser adotados pelo site da campanha clicando aqui ou pelas redes sociais do Anjos Protetores. Existem regras e critérios próprios de aprovação dos tutores, que são avaliados pela ONG.

“A visibilidade da campanha está sendo muito boa. Pessoas de outros estados estão conhecendo o nosso instituto, o nosso trabalho, e estão conhecendo nossos animais, e isso é um ponto muito positivo”, acrescentou Laudenice.

A voluntária relata que, apesar da boa visibilidade, o Anjos Protetores ainda enfrenta enormes desafios. Para manter o projeto funcionado, é necessário quase R$ 6 mil por mês. A ONG se mantém com dinheiro de doações. A ajuda também pode ser feita pelas redes sociais.

“Precisamos sempre de recurso financeiro, material de limpeza, medicações e consultas. A nossa ONG existe desde 2011. Se você quiser doar R$ 1, isso faz toda a diferença. Eu sempre digo que qualquer ajuda salva vidas”, completou.

Filme Caramelo

Com a maior estreia de um filme brasileiro na Netflix, o Caramelo ocupou ainda o top 3 do mais assistido da plataforma em todo o mundo. O longa-metragem, com o ator Rafael Vitti no papel principal, é repleta de amor e cumplicidade.

A Netflix disse, em comunicado enviado a imprensa, que a obra é 100% criada no Brasil, que virou um dos filmes mais vistos no mundo em sua semana de estreia.

“É uma prova de que, quando contamos histórias de forma autêntica, elas podem ganhar o mundo”, diz a nota.

No enredo, o chef de cozinha Pedro (Rafael Vitti) está determinado a realizar o sonho de comandar seu próprio restaurante. Porém, sua vida toma um rumo inesperado após um diagnóstico que o obriga a repensar as prioridades.

Nesse momento crucial, o protagonista encontra apoio em um simpático cão de rua, o caramelo Amendoim, que o ajuda a redescobrir o significado da vida e a enfrentar seus desafios com uma nova perspectiva. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de obstáculos e emoções.

O diretor, Diego Freitas, também apaixonado por cães, quis homenagear um dos maiores símbolos da cultura brasileira, o icônico caramelo, e incentivar a adoção de animais de rua. Ao fim das gravações em São Paulo, Vitti ficou com um dos vira-latas que contracenou no trabalho.