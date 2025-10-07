No Amapá, colonos recebem lucro da exploração sustentável de madeira em projeto inédito

Por SELES NAFES
No coração da floresta amazônica, a exploração sustentável de madeira está gerando renda para centenas de famílias no Amapá de uma maneira inédita no Brasil. Em parceria com uma empresa que cuida dos licenciamentos ambientais, da extração e venda da madeira, colonos do assentamento Agroextravista do Maracá, a 140 km de Macapá, passaram a receber parte dos lucros da atividade. Veja na reportagem.
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior
