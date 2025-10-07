No Amapá, colonos recebem lucro da exploração sustentável de madeira em projeto inédito

No Assentatamento Agroextrativista do Maracá, a 140 km de Macapá, mais de 1 mil famílias têm renda mensal e debatem a administração dos recursos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

No coração da floresta amazônica, a exploração sustentável de madeira está gerando renda para centenas de famílias no Amapá de uma maneira inédita no Brasil. Em parceria com uma empresa que cuida dos licenciamentos ambientais, da extração e venda da madeira, colonos do assentamento Agroextravista do Maracá, a 140 km de Macapá, passaram a receber parte dos lucros da atividade. Veja na reportagem.

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior