NA AMAZÔNIA

No Amapá, colonos recebem lucro da exploração sustentável de madeira em projeto inédito

7, outubro, 2025
Foto: Caio Lucas Nunes da Silva
No Assentatamento Agroextrativista do Maracá, a 140 km de Macapá, mais de 1 mil famílias têm renda mensal e debatem a administração dos recursos
Por SELES NAFES

No coração da floresta amazônica, a exploração sustentável de madeira está gerando renda para centenas de famílias no Amapá de uma maneira inédita no Brasil. Em parceria com uma empresa que cuida dos licenciamentos ambientais, da extração e venda da madeira, colonos do assentamento Agroextravista do Maracá, a 140 km de Macapá, passaram a receber parte dos lucros da atividade. Veja na reportagem.

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
