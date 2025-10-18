No bar, assassino espera alvo chegar e o mata com único tiro na cabeça

Suspeito está sendo procurado. Crime ocorreu na cidade de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma noite de diversão em um bar no interior do estado terminou em pânico e correria após um disparo fatal atingir a cabeça de Joel Gomes Miranda, de 18 anos. Ele foi assassinado na cidade de Calçoene, a 360 km de Macapá, por um pistoleiro ainda não identificado. A execução ocorreu nesta sexta-feira (17), em meio a várias pessoas que jogavam bilharito.

A vítima já havia passado por cirurgias em decorrência de um outro atentado. Desta vez, o criminoso pareceu acompanhar seus passos e esperou o momento certo para matá-lo com um único tiro na cabeça.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o autor do crime: um homem de boné vermelho, camisa azul e bermuda branca. Uma das gravações flagrou o rosto dele próximo ao balcão do bar; outra mostra o momento em que Joel chega ao local e permanece do lado de fora, para onde o atirador se dirige e, instantes depois, aparece empunhando a arma e disparando contra o alvo.

A principal linha de investigação aponta para uma execução ligada à guerra entre facções criminosas. Apesar das diligências realizadas pela Polícia Militar na região, o atirador segue foragido. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Calçoene.