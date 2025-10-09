Nova Macapá volta a atrasar salários e culpa ‘fatores extraordinários’ por crise

Empresa que opera 80% das linhas de ônibus em Macapá informou que os pagamentos de setembro serão adiados

Por SELES NAFES

A empresa Nova Macapá Transportes Urbanos voltou a atrasar o pagamento dos salários dos seus funcionários. Em comunicado interno enviado nesta quarta-feira (8), a direção afirmou que o problema se deve a “fatores extraordinários e imprevistos”, sem detalhar quais seriam as causas.

“Estamos cientes da importância desse compromisso e do impacto que ele tem na vida de cada um de vocês. A direção está empenhada em resolver a situação o mais rapidamente possível”, diz um trecho do comunicado, que também pede paciência e garante que o atraso seria uma “situação pontual”.

O Sindicato dos Rodoviários do Amapá (Sincottrap) confirmou o atraso e informou que já está buscando diálogo com a empresa. O vice-presidente da entidade, Max Délis, declarou que pretende se reunir ainda hoje com representantes da Nova Macapá para obter mais informações sobre o cronograma de pagamento.

Fontes ouvidas pelo Portal SN afirmam que essa é a terceira vez que a empresa atrasa salários neste ano. A Nova Macapá depende de repasses feitos pela Prefeitura de Macapá, por meio da Companhia Municipal de Transportes (CTMac), responsável pela arrecadação e controle da bilhetagem eletrônica. Parte da tarifa é subsidiada pelo município e repassada à empresa mensalmente.

Frota antiga e falta de ônibus

Com origem em Manaus, a empresa foi trazida para o Amapá no início do ano passado com a promessa de modernizar o transporte coletivo e solucionar os problemas de mobilidade urbana. Hoje, no entanto, enfrenta críticas por conta da frota antiga — parte dos veículos tem mais de 10 anos de uso — e da redução de linhas nos horários noturnos.

Moradores de bairros como Goiabal e Marabaixo 4, na zona oeste da capital, relatam que não há ônibus circulando após as 19h, o que tem comprometido o deslocamento de trabalhadores e estudantes. Lideranças comunitárias afirmam que já procuraram a empresa e a CTMac, mas o problema persiste.

Enquanto isso, os rodoviários aguardam a regularização dos salários e cobram mais transparência sobre a real situação financeira da maior operadora do transporte público da capital amapaense. Abaixo, leia na íntegra o comunicado da empresa aos funcionários.

