Nova Policlínica de Macapá terá mais de 20 especialidades médicas

Termo de compromisso foi assinado entre o Governo do Amapá, Caixa Econômica Federal e parlamentares da bancada federal para viabilizar a obra no Conjunto Macapaba.

Da REDAÇÃO

A zona norte de Macapá vai ganhar uma nova Policlínica com atendimento em mais de 20 especialidades médicas, entre elas cardiologia, neurologia, pediatria, psiquiatria e oftalmologia. A unidade também vai oferecer exames de média complexidade, como ultrassonografia, endoscopia e eletrocardiograma, ampliando o acesso da população a serviços especializados de saúde.

O objetivo da obra é descentralizar o atendimento e reduzir a sobrecarga das unidades já existentes na capital, aproximando os serviços de quem vive nos bairros mais populosos da cidade. A nova estrutura será construída no Conjunto Habitacional Macapaba, beneficiando diretamente milhares de famílias que hoje precisam se deslocar longas distâncias em busca de atendimento médico.

O projeto integra o Novo PAC, programa federal de investimentos que destina cerca de R$ 3 bilhões ao Amapá. O termo de compromisso para a construção da Policlínica foi assinado entre o Governo do Estado, a Caixa Econômica Federal e a bancada federal amapaense, representada pelo senador Randolfe Rodrigues (PT) e pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT).

Segundo Malafaia, a nova unidade representa um passo importante na política de interiorização e democratização do acesso à saúde especializada.

“A construção da Policlínica no Macapaba é um passo importante para garantir que a Zona Norte de Macapá tenha acesso digno à saúde especializada. Nosso compromisso é trabalhar para que o povo não precise atravessar a cidade em busca de atendimento e possa contar com serviços de qualidade mais perto de casa”, destacou o parlamentar.

A obra faz parte de um conjunto de ações que visam fortalecer a rede pública de assistência em saúde e oferecer melhor infraestrutura para o atendimento da população da capital.