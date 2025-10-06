Obra da Escola Municipal Amapá completa 2 anos abandonada; crianças estudam no calor em anexo

Fachada da escola é o retrato do abandono que se segue por toda extensão da escola do município de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Dois anos e meio após a assinatura da Ordem de Serviço (OS) que prometia a revitalização de um dos prédios escolares mais tradicionais da capital, a Escola Municipal Amapá, localizada no cruzamento da Avenida Clodovil Coelho com a Rua Jovino Dinoá, no bairro do Trem, permanece em completo abandono.

A situação retrata o descaso com a educação pública, afetando diretamente mais de 450 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Em abril de 2023, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou a OS em solenidade com secretários, gestores e representantes da comunidade, anunciando um novo espaço de aprendizado.

Na ocasião, segundo a assessoria de comunicação do prefeito, o valor da obra foi estimado em R$ 932 mil, provenientes do Tesouro Municipal e de contrapartida do Fundeb, com prazo de entrega em 180 dias — ou seja, até outubro de 2023. Contudo, passados dois anos e meio, nada foi entregue.

Em outubro de 2025, o cenário é de abandono total: não há trabalhadores no local, e o prédio histórico segue deteriorado. Uma nova placa na entrada informa que a obra foi “reajustada” para R$ 2.706.724,28, com prazo de execução de 240 dias. O valor praticamente triplicou, mas os serviços não avançaram.

Enquanto o prédio original se deteriora sob o sol e a chuva, alunos e professores seguem em um anexo improvisado, em condições precárias. O calor intenso e a falta de estrutura levaram uma professora a desabafar em um grupo de pais e responsáveis, denunciando o cotidiano de dificuldades.

“A escola nunca tem nada para nos dar como suporte. Enfim, só tenho vocês, pais, para contar”, escreveu a educadora, ao relatar a falta até de papel para impressão.

A situação se agrava com a ausência de livros didáticos. Segundo ela, os alunos estão usando apenas dois livros obtidos por conta própria, e os pais precisaram imprimir e encadernar o material por não haver fornecimento da escola.

“A central da sala não está funcionando, está terrível. As crianças estão suadas e reclamando do calor. Infelizmente, não posso liberá-las, mas vocês podem vir buscá-las”, completou a professora, em mensagem que evidencia a insalubridade do ambiente e a falta de suporte do município.

A comunidade escolar agora cobra um posicionamento da Prefeitura de Macapá sobre o andamento real da obra e uma data concreta para a reabertura da Escola Municipal Amapá, que há anos aguarda por um espaço digno para o ensino de seus alunos.