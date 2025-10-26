Oito são presos em operação após execução ligada à guerra de facções em Santana

Por OLHO DE BOTO

Oito pessoas foram capturadas neste sábado (25) por suspeitas de envolvimento em um homicídio motivado pela guerra de facções, ocorrido no bairro Mutirão do Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

As prisões e apreensões ocorreram durante uma ação integrada entre o Grupo Tático Aéreo (GTA) e as polícias Militar e Civil (1ª DPS).

O cerco aos assassinos começou logo após a morte de Jhonatan dos Santos, de 31 anos, assassinado com mais de dez tiros por três criminosos que invadiram sua casa na noite de sexta-feira (24).

Logo após a execução, os bandidos tentaram entrar em um carro de aplicativo que estava parado aguardando o momento da fuga, mas foram surpreendidos por uma equipe do 4º Batalhão que estava próxima ao tiroteio.

Segundo a PM, o trio recuou, entrou numa área de mata e conseguiu fugir atirando contra a patrulha. No entanto, o motorista ficou para trás e foi preso após confessar que teria recebido, via Pix, a quantia de R$ 200 para dar apoio logístico ao trio.

As buscas continuaram e, na sequência, os policiais relataram ter capturado um dos atiradores e mais um motorista, que também teria prestado apoio aos criminosos.

Já em Macapá, no bairro Cidade Nova, uma ação conjunta entre o GTA e a Companhia de Operações Especiais do Bope (COE) resultou na detenção de dois adolescentes e três adultos — entre eles, uma mulher e um indivíduo que, segundo a polícia, participaram diretamente da execução do rival.

Todos foram apresentados ao delegado plantonista do Ciosp de Santana, juntamente com os veículos usados no apoio à ação criminosa.