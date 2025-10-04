Padrasto preso por estupro obrigava enteada adolescente a tomar anticoncepcional, diz polícia

Réu foi condenado a 14 anos de prisão. Prisão ocorreu no bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 45 anos foi preso para cumprir pena de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro contra a própria enteada, cometido durante a adolescência da vítima, durante 4 anos. Segundo a Polícia Civil do Amapá, o condenado obrigou a vítima a tomar anticoncepcionais a partir dos 15 anos para evitar uma gravidez.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, responsável pela captura do condenado, os crimes começaram em 2009, quando a menina tinha apenas 13 anos, e perduraram até ela completar 17. O padrasto morava na mesma casa que a vítima, junto com a mãe dela e uma bebê, filha do casal.

Chantagem emocional

O modus operandi se aproveitava da rotina familiar. Os abusos ocorriam durante a ausência da mãe, que saía para trabalhar. Para garantir o silêncio da adolescente, o homem fazia uma série de ameaças e chantagens.

“Ele afirmava que, se fosse denunciado, seria morto na prisão. Além disso, dizia que a família ficaria completamente desamparada sem seu sustento e que a irmã bebê da vítima poderia, inclusive, passar fome”, detalhou o delegado.

Foi somente quando a jovem conseguiu reunir coragem e confidenciar os anos de terror à mãe que a denúncia foi formalizada. Com base nas investigações, o homem foi condenado à pena de 14 anos de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O mandado de prisão foi expedido no início da semana, e a captura ocorreu na última quinta-feira (2), em uma residência no bairro Congós, na zona sul de Macapá. O condenado, que trabalhava como auxiliar administrativo, foi levado para a audiência de custódia e, em seguida, encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen). As autoridades não divulgaram o nome do preso.