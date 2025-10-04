Padrasto preso por estupro obrigava enteada adolescente a tomar anticoncepcional, diz polícia

Por OLHO DE BOTO
Um homem de 45 anos foi preso para cumprir pena de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro contra a própria enteada, cometido durante a adolescência da vítima, durante 4 anos. Segundo a Polícia Civil do Amapá, o condenado obrigou a vítima a tomar anticoncepcionais a partir dos 15 anos para evitar uma gravidez.
De acordo com o delegado Alan Moutinho, responsável pela captura do condenado, os crimes começaram em 2009, quando a menina tinha apenas 13 anos, e perduraram até ela completar 17. O padrasto morava na mesma casa que a vítima, junto com a mãe dela e uma bebê, filha do casal.
Chantagem emocional
O modus operandi se aproveitava da rotina familiar. Os abusos ocorriam durante a ausência da mãe, que saía para trabalhar. Para garantir o silêncio da adolescente, o homem fazia uma série de ameaças e chantagens.
“Ele afirmava que, se fosse denunciado, seria morto na prisão. Além disso, dizia que a família ficaria completamente desamparada sem seu sustento e que a irmã bebê da vítima poderia, inclusive, passar fome”, detalhou o delegado.
Foi somente quando a jovem conseguiu reunir coragem e confidenciar os anos de terror à mãe que a denúncia foi formalizada. Com base nas investigações, o homem foi condenado à pena de 14 anos de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
O mandado de prisão foi expedido no início da semana, e a captura ocorreu na última quinta-feira (2), em uma residência no bairro Congós, na zona sul de Macapá. O condenado, que trabalhava como auxiliar administrativo, foi levado para a audiência de custódia e, em seguida, encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen). As autoridades não divulgaram o nome do preso.