Passageiro de aplicativo é morto a tiros; condutor volta após disparos para pegar moto

O crime ocorreu no bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um passageiro de uma motocicleta por aplicativo foi morto com oito tiros de pistola calibre 9mm na noite desta segunda-feira (27), na zona norte de Macapá. O crime ocorreu em um trecho escuro da Rua José Ferreira Chucre, no bairro Jardim Felicidade I.

A principal suspeita é de que o homicídio tenha sido uma execução ligada ao crime organizado. A vítima, que aparenta ter entre 18 e 20 anos, pode ter sido atraída ao local e surpreendida em uma emboscada.

Moradores relataram que o ataque aconteceu ao fim da corrida. Durante o tiroteio, o condutor da moto abandonou o veículo no meio da rua e fugiu correndo. Assim que os criminosos deixaram o local, ele retornou para buscar o veículo.

O jovem foi encontrado já sem vida. O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), estava em diligência na cena do crime junto com equipes da Polícia Militar quando recebeu a informação de que o motociclista havia procurado o Ciosp do Pacoval para registrar boletim de ocorrência sobre o ataque.

Até o fechamento desta matéria, a vítima permanecia sem identificação e nenhum suspeito havia sido preso.